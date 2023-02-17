انقطاع المياه عن 5 مناطق كبرى بالقاهرة اليوم (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن انقطاع مياه الشرب يبدأ اعتبارا من الساعة الـ 10 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الـ 6 من صباح غد السبت؛ نظرا للقيام بأعمال تغيير محبس قطر 400 مم، بشارع عبد المجيد سليم – كوبرى القبة المجاور لسور المتر.

وأكدت أنه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، لافتة إلى أنه فى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على الرقم المعروف 125 أو على خدمة الواتساب 01206665125

وذكرت ان انقطاع المياه اليوم يشمل مناطق: "حدائق القبة – حمامات القبة – شارع مصر والسودان – منشية الصدر بالكامل – قيادة حرس الحدود".

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.