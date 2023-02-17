هل الجهر بـ البسملة فى الصلاة بدعة؟.. اعرف الصح

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على موقعها الإلكترونى ردا على سؤال "ما حكم الجهر بالبسملة فى الصلاة الجهرية؛ حيث سمعت أنَّ الجهر بقول: "بسم الله الرحمن الرحيم" ممنوع فى الفاتحة وما بعدها من السور والآيات فى الصلاة الجهرية؟"

وقالت الإفتاء: "مسألة الجهر بالبسملة من المسائل المختلف فيها بين العلماء؛ فالشافعية يرون مشروعية الجهر بها، وغيرهم من العلماء يرون أن الإسرار بها هو الأفضل، وهذا الأمر معدود من هيئات الصلاة التى لا ترقى إلى درجة السنن المؤكدة؛ فالخلاف فيه قريب، والشأن فيه واسع".

وأضافت: "من المقرر شرعًا أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على تركه، ولا ينكر المختلف فيه؛ فمَن جَهَرَ بالبسملة فهو حسن، ومَن أسرَّ بها فهو حسن".

واختتمت دار الإفتاء: "ولا يجوز أن تكون أمثال هذه المسائل الخلافية مثار فتنة، ونزاع، وفُرقة بين المسلمين؛ بل يسعنا فيها ما وسع سلفنا الصالح من أدب الخلاف الذى كانوا يتحلَّون به فى خلافاتهم الفقهية واختياراتهم الاجتهادية".