الأرصاد تعلن بشرى عن طقس اليوم (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المتوقع أن يسود اليوم الجمعة، طقس بارد صباحا معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.
ويسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.
ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع تكوُّن شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، مشيرة إلى أنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
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