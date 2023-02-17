ليلة الإسراء والمعراج.. متى تبدأ وتنتهى؟

جدة - نرمين السيد - ليلة الاسراء والمعراج

وذكرت الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن ليلة الإسراء والمعراج تبدأ من مغرب شمس اليوم الجمعة، وتستمر حتى فجر غد السبت، مشددة على أهمية إحياء هذه الليلة العظيمة بمزيد من الذكر والصلاة والدعاء والتقرب إلى الله تعالى بشتى صنوف الطاعات.

وعلى صعيد آخر، شهد أحمد راشد محافظ الجيزة، الاحتفال الذى نظمته مديرية الأوقاف بالجيزة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج بمسجد خاتم المرسلين بحى العمرانية.

ليلة الاسراء والمعراج

بدأ الاحتفال بتلاوة مباركة للقرآن الكريم، ثم ألقى الشيخ السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة كلمة تحدث فيها عن فضل هذه الليلة المباركة وعن كيفية استلهام الدروس والعبر المستفادة منها لأنها إحدى معجزات النبوة ومن أعظم آيات الله عز وجل التى أنعم بها على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فى تلك الليلة، واصفا إياها بأنها ليلة أدخل الله فيها السرور على نبيه المصطفى محمد، صلى الله عليه وسلم.

واختتم الحفل بالتواشيح الدينية والابتهالات، التى جسدت المعانى السامية لذكرى الإسراء والمعراج.

وهنأ محافظ الجيزة، خلال الاحتفال القيادة السياسية والشعب المصرى ومواطنى محافظة الجيزة بهذه المناسبة العطرة، والتى نستلهم منها حب الوطن والالتفاف حول القائد وتوحيد الصف لاستكمال مسيرة التنمية.

ليلة الاسراء والمعراج

وأشاد المحافظ بدور الأزهر والأوقاف فى نشر الفكر الوسطى وصحيح الإسلام؛ لحماية الأجيال الواعدة من أبناء مصر من الإنسياق وراء أى فكر منحرف أو متطرف.

وطالب محافظ الجيزة فى الاحتفال بـ ليلة الإسراء والمعراج بنشر وسطية وسماحة الدين الإسلامى والاقتداء بسنة النبى المصطفى، داعيا المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كل سوء.