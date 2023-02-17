مصطفى محمد يصنع هدف تعادل نانت فى شباك يوفنتوس.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 فبراير 2023 12:30 صباحاً - نجح المهاجم المصري مصطفى محمد، فى صناعة هدف تعادل فريقه نانت الفرنسي، في شباك مضيفه يوفنتوس الإيطالي، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليا على ملعب "أليانز"، فى ذهاب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي، للموسم الحالي 2022 - 2023. وسجل لودوفيتش بلاس، هدف تعادل نانت، من أسيست مصطفى محمد، فى الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

وسجل المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، هدف يوفنتوس فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء، بعد متابعته لعرضية زميله فيدريكو كييزا.

واحتل نانت المركز الثاني في المجموعة السابعة في دور المجموعات في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي برصيد 9 نقطة حصدها من 6 مباريات خاضهم في هذا الدور، حيث فاز في 3 مباريات ولم يتعادل في أي مباراة وخسر 3 مباريات.

احتل يوفنتوس المركز الثالث في المجموعة الثامنة في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي برصيد 3 نقاط حصدها من 6 مباريات خاضهم في هذا الدور، حيث فاز في مباراة واحدة ولم يتعادل في أي مباراة وخسر 5 مباريات.