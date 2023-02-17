صادرات مصر لأكبر 5 أسواق عالمية تحقق قفزة كبيرة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى أبرز ما جاء فى التقرير:

قفزت الصادرات لـ13.8 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 10.2 مليار دولار خلال عام 2021، بإجمالى زيادة بلغت 3.6 مليار دولار، بنسبة 35.6%.

وتشكل صادرات الوقود الجزء الأكبر من الصادرات بقيمة 3.6 مليار دولار، يليها لدائن ومصنوعاتها بقيمة 838.4 مليون دولار، ثم الأسمدة بقيمة 446.3 مليون دولار، والخضر والنباتات والفواكه بقيمة 398.7 مليون دولار.

وجاءت تركيا فى المرتبة الأولى بين أكبر 5 أسواق عالمية تستقبل الصادرات المصرية، بقيمة 3.4 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 2.5 مليار دولار خلال 2021، بزيادة قدرها 895.5 مليون دولار بنسبة 34.6%.

وجاءت إسبانيا فى المرتبة الثانية، والتى ارتفعت إلى حدود 3.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2021، بزيادة قدرها 1.5 مليار دولار بنسبة 91.4%.

وعززت مصر صادراتها لإيطاليا بنسبة 34.3%، لتصل إلى 3.063 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها 781.8 مليون دولار.

كما ارتفعت الصادرات المصرية للإمارات إلى حدود 1.7 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها 226.5 مليون دولار بنسبة 14.4%.

وارتفعت الصادرات المصرية للسعودية إلى حدود 2.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.040 مليار دولار خلال عام 2021، بزيادة قدرها 152.2 مليون دولار بنسبة 7.5%.