محافظ الجيزة يشهد الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد خاتم المرسلين

جدة - نرمين السيد - وهنأ محافظ الجيزة، خلال الاحتفال القيادة السياسية والشعب المصرى ومواطنى محافظة الجيزة بهذه المناسبة العطرة، والتى نستلهم منها حب الوطن والالتفاف حول القائد وتوحيد الصف لاستكمال مسيرة التنمية.

وأشاد المحافظ بدور الأزهر والأوقاف فى نشر الفكر الوسطى وصحيح الإسلام؛ لحماية الأجيال الواعدة من أبناء مصر من الإنسياق وراء أى فكر منحرف أو متطرف.

بدأ الاحتفال بتلاوة مباركة للقرآن الكريم، ثم ألقى الشيخ السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة كلمة تحدث فيها عن فضل هذه الليلة المباركة وعن كيفية استلهام الدروس والعبر المستفادة منها لأنها إحدى معجزات النبوة ومن أعظم آيات الله عز وجل التى أنعم بها على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فى تلك الليلة، واصفا إياها بأنها ليلة أدخل الله فيها السرور على نبيه المصطفى محمد، صلى الله عليه وسلم.

وطالب بنشر وسطية وسماحة الدين الإسلامى والاقتداء بسنة النبى المصطفى، داعيا المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كل سوء.

واختتم الحفل بالتواشيح الدينية والابتهالات، التى جسدت المعانى السامية لذكرى الإسراء والمعراج.

حضر الاحتفالية السيد ابراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام والأستاذ محمد نور السكرتير المساعد والشيخ السيد مسعد وكيل وزارة الاوقاف والسادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ ورؤساء أجهزة التفتيش والمتابعه والسرفيس ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات وممثلي مديرية الاوقاف