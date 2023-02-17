محافظ الأقصر يشارك فى الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

جدة - نرمين السيد - شارك محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم الخميس، فى الاحتفالية الدينية التى نظمتها مديرية الأوقاف بالمحافظة، بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، بمسجد السيد يوسف فى منطقة الكرنك، بحضور الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الأوقاف بالأقصر.





وتضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من القرآن الكريم، وتقديم مجموعة من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية والأحاديث والخطب القصيرة، لعلماء الأزهر الشريف والأوقاف عن هذه الذكرى العطرة والدروس المستفادة منها والأخلاق الكريمة للنبى محمد صلى الله عليه وسلم.

ووجه محافظ الأقصر، التهنئة لأهالى الأقصر بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الشعب المصرى بالخير والبركات، وأن ينعم على مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرخاء والأمن والاستقرار.

وتأتى هذه الاحتفالية انطلاقًا من دور الأوقاف فى إحياء الاحتفالات والمناسبات القومية والدينية ومنها ليلة الإسراء والمعراج التى أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم اصطفاه الله للعروج للسماوات العلا، وتعد من أفضل الليالى على مدار العام لما لها من قيمة ومكانة فى قلوب المسلمين.

حضر فعاليات الاحتفالية محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، والدكتور حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر، وعمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، وعبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول جهاز التعمير بالأقصر، وعدد من علماء الأزهر الشريف والأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، بالإضافة إلى عدد من أهالى الأقصر.