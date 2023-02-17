وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرتغالى التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، نظيره البرتغالى جواو كرافينيو، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الثانية والأربعين للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى بأديس أبابا.





وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية مدير إدارة الدبلوماسية العامة، أنَّ الوزيرين ناقشا ملفات العلاقات الثنائية وسبل دفعها قدمًا، فى ضوء العلاقات المتميزة التى تجمع البلدين.

كما رحب الوزيران فى هذا السياق بتكثيف آليات التشاور السياسى بين الجانبين من خلال الارتقاء بوتيرة الزيارات المتبادلة على جميع الأصعدة وعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين، والدفع قدماً لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.

واتفق الوزيران على أهمية الإبقاء على قنوات دائمة للحوار بين القارة الإفريقية والأوروبية، وأعرب الوزير البرتغالى عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الثلاثى مع مصر فى القارة الإفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة البرتغالية للتعاون واللغة "كامويش"، خصوصًا فى مجالات الصحة والتعليم والرى، منوهًا إلى وجود آفاق رحبة لهذا التعاون مع الشركاء الأفارقة، فى ضوء خبرات البلدين وتواجدهما القوى فى القارة الأفريقية تقليدياً.

وأردف السفير أبوزيد، بأن الوزير شكرى حرص على تثمين التعاون والتنسيق المتبادل بين البلدين فى مختلف الأطر الدولية، منوهًا بمواقف البرتغال الداعمة للمواقف المصرية فى المحافل الدولية.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته موضحاً أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق من أجل استمرار الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الصديقين.