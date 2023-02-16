محمد الشناوي للاعبى كابيتانو مصر: أتمنى تكونوا أفضل منا وكل ده عشان المنتخب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 11:26 مساءً - وجه محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، عدة نصائح للاعبي برنامج كابيتانو مصر والمذاع عبر قناة "ON E".

وقال الشناوي: "سعيد جداً بالتواجد معكم وأتشرف أني لعبت مع كابتن عبد الستار، وكابتن طارق، ربنا يوفقكم نتمنى أن تكونوا حاجة كبيرة وتكونوا أحسن منا، احنا بنعمل كل ده عشان منتخب مصر، أهم حاجة تركز في تدريبك وتجتهد وربنا هيوفقك".

ويلتقى اليوم فريقا "مسعد نور" بقيادة عبد الستار صبري وفريق "حمادة إمام" بقيادة طارق السيد بالدور ربع النهائي.

وتأهل فريقي "بوبو" و"محمد عبد الوهاب" إلى الدور نصف النهائي، بينما ودع البطولة فريقي "محمود الجوهري" و"صالح سليم".

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل إكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم السباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، واطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.