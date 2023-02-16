ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة 18.. صدارة ثلاثية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 11:26 مساءً - صعد فريقي بيراميدز وفيوتشر لصدارة الدوري المصري بالتساوي مع الأهلي برصيد 37 نقطة، لكن ما زال المارد الأحمر يتصدر بفارق الأهداف ويليه بيراميدز وصيفا وفيوتشر ثالثاً ، كما يتبقى للأهلي 3 مباريات مؤجلة.

واقيمت اليوم مباراتين مثيرتين بالدوري المصري، حيث حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره إنبى بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الدفاع الجوى ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

أحرز الأهداف التونسى رفيق كابو مهاجم فريق إنبى في الدقيقة 12 بينما أدرك رمضان صبحى صانع العاب فريق بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة 24 ثم عزز محمد حمدى بالهدف الثانى لبيراميدز في الدقيقة 67 .

بهذة النتيجة يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 37 نقطة بينما توقف رصيد فريق إنبى عند النقطة 16 محتلا المركز الخامس عشر .