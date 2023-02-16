شمال سيناء تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد النصر بالعريش.. ( صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 11:26 مساءً -

احتفلت محافظة شمال سيناء بذكرى الإسراء والمعراج ، وذلك عقب صلاة العشاء في مسجد النصر بمدينة العريش، بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش، الشيخ محمود أحمد مرزوق ، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء ، وعدد من القيادات الدينية و التنفيذية والشعبية وجموع من المواطنين.

وأكد الشيخ محمود أحمد مرزوق، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إلى أن رحلة الاسراء والمعراج من أجل المعجزات وأعظم الايات والتي اكرم الله بها نبيه محمد صلي الله عليه وسلم ، ولم تكن هذه الرحلة حدثًا عاديًا، بل تكريمًا للمصطفي صلي الله عليه وسلم بعد أن أصابه أذي المشركين وصبره عليهم.

وأضاف مرزوق ، أن الإحتفال تضمن آيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ محمود السيد غنام، أمام وخطيب مسجد سعيد بن عامر ، وكلمة لمديرية أوقاف شمال سيناء، وابتهالات دينية للشيخ سمير عبد الرحمن الحديدي، بإدارة أوقاف غرب العريش.

أقيم الاحتفال في مسجد النصر بالعريش تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.