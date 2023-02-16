سيدة التروسيكل تتحدى إعاقتها: «اشتغلت كل حاجة وهكمل لآخر عمرى» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - "أهلى حبسونى 10 سنين وأنا صغيرة علشان الناس ما تعرفش ان عندهم بنت معاقة"، تقول محروسة سالم "أم من ذوى الهمم" إن أهلها كانوا يلجأون لحبسها خوفا من "كلام الناس"، كونها من ذوى الهمم، وعلى ذلك لم تنل حظها من التعليم.

"غسل السجاد، تباعة، سيدة الكشك"، قررت محروسة سالم الخروج لمواجهة العالم وصعابه، تقول: "اشتغلت كل حاجة" وعملت فى مختلف المجالات.

وتزوجت محروسة وبدأت مواجهة تحديات الحياة بقوة بالرغم من آلامها لأجل إعالة أسرتها وخصوصا بعد مرض زوجها.

هدف واحد كانت تضعه نصب أعينها للتغلب على الكثير من التحديات، وهو تربية الأبناء بشكل جيد، بالرغم من جلوسها على كرسى متحرك بالإضافة إلى خضوعها للعديد من العمليات الجراحية، ولكن دائما كان أبنائها وزوجها أمام عينها.

فكانت تعمل بـ "كشك" حتى تم غلقه، ولكن تواصل معها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مداخلة عبر فضائية (سى بى سى) لدعمها ومساندتها ثم تم فتحه من جديد، ومن هنا وجدت محروسة مفهوم سند الأب.

وقررت محروسة سالم استغلال موهبتها الرائعة فى مجال الطبخ لذا بدأت فى مشروع جديد وهو شراء وطهى الأطعمة الشرقية وبيعها ثم توصيلها للزبائن.

وبجانب مشروعها قررت الاستفادة من موهبتها أيضا فى الأعمال اليدية، لبيعها والاستفادة منها والمشاركة بمصاريف المنزل.

وبالرغم من الصعاب التى بحياتها ولكنها حرصت على تعليم أبنائها، فلديها ابنة تدعى "نور" بالمرحلة الثانوية وتدرس بقسم الميكانيكا، وابن يدعى "أحمد" بالابتدائية والذى تلقى تكريمات بسبب موهبته فى الشعر.

وعند سؤالها عن أمنيتها، قالت الأم "كل اللى بتمناه إنى أزور بيت الله الحرام"، وتواصل محروسة سعيها مهما اختلفت الظروف لأجل أبنائها وزوجها.