الأرصاد: استقرار فى حالة الطقس غدا.. واستمرار الأجواء الباردة ليلا

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة الأرصاد، خلال منشور لها، على صفحتها الرسمية، بموقع فيسبوك، إن هناك استقرارا فى الأحوال الجوية، وارتفاعا طفيف وتدريجيا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة، تبدأ فى الارتفاع تدريجيا، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة درجة حرارة 18 درجة.

ولفتت الأرصاد، إلى استمرار الأجواء الباردة ليلا، إلى جانب انتشار الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى القاهرة.