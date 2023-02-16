مساء dmc- محيى حافظ: مصر تسابق الزمن لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء

جدة - نرمين السيد - وأضاف "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى رامى رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، أن مصر لديها عدد كبير من مصانع الأدوية وتصدر للخارج وتسابق الزمن لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط.

وتابع: "صناعة الدواء من الصناعات القديمة فى مصر، ولدينا 170 مصنع دواء، و9 مصانع قطاع مال عام"، مؤكدًا أن مصر تصدر لـ71 دولة مستلزمات أدوية وأدوية.

وأوضح عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن سبب معاناة مصر فى صناعة الدواء، هو مشكلة تدنى سعر بلد المنشأ، قائلًا: "مصر الدواء فيها منخفض جدًا بينما لو قارنت أى دواء فى دولة أخرى تجد فرق فى الأسعار".