طرابزون سبور يهزم بازل بمشاركة تريزيجيه فى دورى المؤتمر الأوروبى.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 10:28 مساءً - فاز فريق طرابزون سبور التركي الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه على حساب نظيره بازل السويسرى، بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب "شينول جونيش" ضمن منافسات تصفيات دور خروج المغلوب فى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023.

جاء هدف طرابزون سبور الوحيد عن طريق اللاعب نيكولاس كابالدو في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت بتركيا بعد أحداث الزلزال.

وتواجد الدولي المصري محمود تريزيجيه أساسياً في التشكيل الرسمي للمباراة بعدما اعتمد عليه المدير الفني من البداية للاستفادة من خبراته في الملاعب الأوروبية.

كما تواجد في المباراة محمد بويوكيكي رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، وعدداً من رؤساء الأندية من بينهم رئيس أضنة دميرسبور مراد سانجاك، رئيس أنقرة غوجو فاروق قوجا، ورئيس فناربخشة علي كوتش، رئيس جالاتا سراي دورسون أوزبك، ورئيس جيرسون سبور هاكان كاراحمت، ورئيس اسطنبول إكميل فايك ساريالي أوغلو، ورئيس قاسم باشا وغيرهم من رؤساء الأندية.

وكان نادي طرابزون سبور التركي أعلن في الفترة الأخيرة عن تخصيص عائدات مباراة فريق بازل لمنكوبي الزلازل الأخير الذي حدث في تركيا وأودى بحياة الكثير.

وانتقل فريق طرابزون سبور للعب في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد الخروج من دور المجموعات في الدوري الأوروبي وحلوله في المركز الثالث بمجموعته.

بينما يشارك فريق بازل السويسري بعدما صعد ثانيا في مجموعته، ويلتقي الفريقان اليوم في تركيا وستكون مباراة الذهاب الأسبوع المقبل في سويسرا.

وقدم الدولى المصري محمود حسن تريزيجيه، نجم نادى طرابزون سبور، اليوم الاثنين، التعازى لأهالى ضحايا الزلزال الذى ضرب تركيا.

ونشر تريزيجيه تغريدة عبر حسابه علي إنستجرام، وعلق عليه، "صلوا من أجل تركيا"، كما نشر تغريدة عبر حسابه على توتير جاء فيها، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونشر طرابزون سبور بيانا رسميا، عبر موقعه وحسابه على توتير جاء فيه، "مركز الزلزال هو كهرمان مرعش، وننقل تمنياتنا برحم الله لمواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في الزلازل التي شهدتها العديد من المحافظات مثل هاتاي وأضنة وعثمانية وغازي عنتاب وديار بكر ومالاتيا وشانلي أورفا ، ونتمنى لمواطنينا المصابين الشفاء العاجل".

وجاء تشكيل طرابزون سبور كالتالي:

حراسة المرمى: أجورشان شاكير

الدفاع: إرين إلميلي – فيتور هوجو – ستيفانو دانسفيل – برونو بيريز

الوسط: مانوليس سيوبيس – هاسبولات دوجوشان

أمامهما: تريزيجيه – باكاسيتاس – عبد القادر عمر.

طرابزون سبور

طرابزون سبور

طرابزون سبور