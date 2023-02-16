التعادل الإيجابى يحسم قمة برشلونة ضد مان يونايتد 2-2 فى الدورى الأوروبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 10:28 مساءً - تعادل فريقا برشلونة ضد مان يونايتد إيجابياً بنتيجة 2-2 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات ذهاب دور خروج المغلوب في بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" للموسم الحالي 2022-2023.

جاءت أهداف المباراة عن طريق ماركوس ألونسو، ورافينيا، في الدقيقتين 50، و67 لصالح فريق برشلونة، بينما أحرز هدفي مانشستر يونايتد كل من ماركوس راشفورد وكوندي (في مرماه) في الدقيقتين 53، و59 على التوالي.

ويسعى برشلونة إلى تحقيق فوز بفارق كبير لوضع قدم في ربع النهائى قبل مباراة الإياب التي تقام على ملعب "أولد ترافورد"، ولمواصلة الانتصارات والاستمرار في سلسلة نتائجه الإيجابية التي حققها مؤخرًا.

فيما يطمح مانشستر يونايتد، في العودة بنتيجة إيجابية من ملعب برشلونة، حتى يسهل الأمور على نفسه قبل مباراة الإياب، خاصة وأنه يعلم صعوبة المواجهة بالفعل.

ويستعيد برشلونة الإسباني وضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي ذكريات دوري الأبطال، لكن هذه المرة في مكان لا يليق بتاريخهما، حيث يتواجهان في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" في كرة القدم.

وفشل برشلونة في تجاوز دور المجموعات لمسابقات دوري الأبطال بحلوله ثالثاً، فيما حل يونايتد ثانياً في مجموعته في "يوروبا ليج" واضطر لخوض الملحق.

وتواجه العملاقين فى المباراة النهائية عامي 2009 و2011 حين خرج برشلونة منتصراً في المناسبتين.

ويقدّم الفريقان مستويات رائعة في الدوري المحلي حيث يتصدر برشلونة بفارق 11 نقطة عن غريمه ريال مدريد فيما يحتل ضيفه المركز الثالث بقيادة مدربه الجديد الهولندي إريك تن هاج بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير تشيجن.

خط الدفاع: جوردي ألابا، ألونسو، أراوخو، كوندي.

خط الوسط: كيسي، فرينكي دي يونج، بيدري.

خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي، جافي.

بينما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا، فاران، لوك شاو، مالاسيا.

خط الوسط: فريد، كاسيميرو، برنو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، جادون سانشو، فيجورست.