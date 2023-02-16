مجلس الوزراء ينظم قافلة طبية شاملة بقرية ”صفط أبو جرج” بسوهاج

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 10:27 مساءً - نظمت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء أعمال القافلة الطبية الشاملة، التي انطلقت اليوم في قرية "صفط أبو جرج " بمركز بني مزار بالتعاون مع محافظة المنيا، وجامعة المنيا، وجمعية "رسالة" للأعمال الخيرية.

تأتي القافلة في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير احتياجات المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.

وقال عماد حسن رئيس الوحدة المحلية ببنى مزار، إن القافلة ضمت أكثر من ٦٠ طبيبا، وتم الكشف الطبي على جميع الحالات المرضية، بالإضافة إلى أنه سيتم إجراء العديد من الجراحات بمستشفيات جامعة المنيا على نفقة الدولة.

وأضاف رئيس مركز بنى مزار، أن القافلة وفرت جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمجان، فضلا عن توزيع النظارات الطبية والأجهزة التعويضية.

والقافلة الشاملة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، حيث تم تقديم الخدمات الطبية لما يقرب من ٢٦٤٩ مريضا في ١٦ تخصصا طبيا مختلفا وهى كالآتى: ٢١٦ حالة باطنة ،١٤٣نساء وتوليد ، ٤٨٧ حالة رمد ، ٢٧٤ حالة أطفال ،١٦٤حالة أنف وأذن ، ٨٩ حالة أمراض صدر، ٢٨ حالة قلب، و٧٩ حالة مسالك ، و٤٩ حالة جراحة ،١٧٨ حالة جلدية ، ١٤٥ حالة مخ و اعصاب ، ٤٥٨ حالة تحاليل طبية ، ١٧٩٨ حالة توعية ، ٢٤٦حالة أسنان وتم عمل ٩٤ نظارة طبية.