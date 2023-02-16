الصحة: كل الفئات معرضة للإصابة بفيروس ماربورج

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 09:29 مساءً - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن كل الفئات معرضة بخطر الإصابة بفيروس ماربورج أطفال أو كبار.

وأوضح “عبدالغفار” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، عبر قناة الحياة، أن فيروس ماربورج ليس جديدا بل تم اكتشافه عام 1967 وهو فيروس قديم لكن في شهر يوليو الماضي تم اكتشاف حالتين في أفريقيا وبالتالي منظمة الصحة العالمية ترصد مثل هذه الحالات.

وأضاف أن الفيروس من عائلة الايبولا ويصيب بالحمى ويسبب صداع وأسهال ثم يؤدي لنزيف داخلي ثم الوفاة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه لم يتم رصد أي في مصر، موضحا: الشائع أنه لا يصيب الأطفال بنفس نسب الكبار.