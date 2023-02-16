مصر والهند يبحثان التعاون في تصنيع اللقاحات والسياحة العلاجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 09:29 مساءً - التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، السفير الهندي لدى القاهرة أجيت جوبتيه، لبحث فرص التعاون في القطاع الصحي، وتبادل الخبرات لتحسين كفاءة النظم الصحية، وعلى رأسها نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات.

وأشاد وزير الصحة، بحرص السفير الهندي الدائم على تعزيز آفاق التعاون، وخلق فرص استثمارية في المشروعات الصحية الجديدة، بما يضمن استدامة النظم الصحية، وزيادة جودة الخدمات العلاجية والدوائية المقدمة للمواطنين.

وتناول اللقاء، بحسب بيان الوزارة، تعزيز التعاون بمجال نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، وذكر الوزير، أن الدولة المصرية تمتلك خبرات كبيرة تؤهلها بأن تصبح مركزًا إقليميًا رائدًا بمجال تصنيع وتوزيع اللقاحات.

وتطرق وزير الصحة، إلى الدور المهم للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، كما استعرض نجاح التجربة المصرية – الهندية، في نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، وكان أهمها "الخماسي والكبدي"، ضمن المبرمة مع كبرى الشركات الهندية في هذا المجال.

كما بحث الجانبان، التعاون في ملف السياحة العلاجية، وإنشاء مراكز للسياحة العلاجية بالبلدين وتجهيزها بأفضل الأجهزة الطبية، بهدف جعل الدولتين مقصدًا للسياحة العلاجية، وجذب الاستثمارات الصحية.

من جهته، ثمن السفير الهندي، المنهج الناجح الذي تتبعه مصر في تطوير القطاع الصحي، للمساهمة في توفير أفضل خدمة طبية وللمواطنين، مشيرًا شركة «فاكسيرا» المصرية تعمل على إنتاج اللقاحات والأمصال، وفقًا لجودة عالمية.