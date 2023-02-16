أهالى الأقصر يشكرون هيئة الرعاية الصحية على مبادرة «صحتك ثروتك»

جدة - نرمين السيد - عبر أهالى محافظة الأقصر، عن سعادتهم بفعاليات مبادرة "صحتك ثروتك"، أول مبادرة لدعم صحة الرجل بمصر، والتى أطلقتها هيئة الرعاية الصحية على مدار شهر يناير من العام الجارى، بمختلف أرجاء الأقصر، أولى محافظات تطبيق التأمين الصحى الشامل بمحافظات الصعيد.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إلى نجاح المرحلة الأولى من مبادرة "صحتك ثروتك" بالأقصر، لافتة إلى أنه تشير نتائج المبادرة إلى فحص أكثر من 8000 منتفع، فى الفئة العمرية من 50 إلى 70 عامًا، وذلك بشكل مجانى من خلال العيادات المتنقلة للمبادرة بكافة أرجاء المحافظة للكشف المبكر عن أمراض البروستاتا لدى الرجال.

وأضافت، أن المبادرة استخدمت أحدث التقنيات العالمية للكشف المبكر عن أمراض البروستاتا من خلال تحليل PSA فى الدم، مشيرة إلى استهداف المبادرة المصالح والهيئات الحكومية، والمناطق والأماكن العامة، إضافة إلى الساحات الدينية والكنائس بكافة مناحى محافظة الأقصر.

ولفتت إلى أن المبادرة كانت تضم فريق طبى مدرب على أعلى مستوى، وأنه يتم تحويل الحالات التى يثبت إصابتهم بأية أمراض نتيجة التحليل إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية لاتخاذ اللازم نحو علاجهم، تماشيًا مع جهود مبادرات الدولة للحفاظ على الصحة العامة للأفراد.