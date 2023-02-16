الجيزة: غلق كلى لشارع الهرم لبدء أعمال حفر محطة مترو المساحة غدا

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة عن غلق كلى لشارع الأهرام بداية من أمام شارع جمال عبد الناصر وحتى شارع أحمد لطفى السيد، فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية، اعتبارا من الساعة 12 صباحا، غدا الجمعة وحتى انتهاء الأعمال، لبدء أعمال الحفر والإنشاء بالمرحلة الثانية لمحطة مترو أنفاق المساحة.





ونوهت محافظة الجيزة، بأنه فى إطار استكمال أعمال استلام النصف الثانى من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام، والذى يتضمن محطات: (الأهرامات - المريوطية- العريش- المطبعة - الطالبية - مدكور- المساحة).

ستقوم الشركة المنفذة للأعمال باستلام الموقع الخاص بالمرحلة الثانية لمحطة المساحة، بدايةً من أمام شارع جمال عبدالناصر وحتى شارع أحمد لطفى السيد بطول مايقرب من 300 متر فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية، مما يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام فى المنطقة والاتجاه المشار إليهما، لتسليم الموقع ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 17/2/2023 وحتى انتهاء الأعمال.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حى العمرانية بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة ومختلف الجهات المعنية لتيسير الأعمال وإزالة المعوقات، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية التالية:

- حركة المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب باستكمال السير بشارع الأهرام اتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية، تدخل يمينا بشارع جمال عبد الناصر وتقوم باستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع العشرين.

- ثم الدخول يسارا بشارع العشرين واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع أحمد لطفى السيد.

- ثم الدخول يسارا بشارع أحمد لطفى السيد وإستكمال السير به وصولا لشارع الأهرام.

ولضمان تحقيق السيولة المرورية الكافية لاستيعاب الحركة المرورية، تم رفع كفاءة شارع الأهرام بمحيط الأعمال ومسار التحويلة المرورية الجديدة من حيث ( الطبقة الأسفلتية - إزالة أرصفة وتوسعة الطريق - أعمدة إنارة ) وذلك لتوفير الحارات المرورية المناسبة.

وتنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لتسهيل التحركات.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين من قائدى المركبات، بضرورة الالتزام بتعليمات اللوحات الإرشادية واللجان المرورية لتلافى الإزدحامات بمحيط الأعمال.