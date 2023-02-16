محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالإسراء والمعراج (صور)

جدة - نرمين السيد - حضر الاحتفالية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور سلامة جمعة داوود رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمود الشريف نقيب الأشراف، الدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، عدد من رجال الدولة وعلماء الدين، أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية.

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