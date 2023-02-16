التضامن: فرق التدخل السريع تنقذ 3 مسنين من البرد بـ 3 محافظات

جدة - نرمين السيد - أنقذ فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، مسنة كفيفية تبلغ من العمر 80 عاما تعيش وحيدة بمدينة "فايد" بين مجموعة من القطط ولا يقوم أحد برعايتها بعد وفاة زوجها وابنها الوحيد.





ووجهت مديرة مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية فريق التدخل السريع المحلى بالتوجه لمقر إقامة السيدة المسنة الكفيفة ووجدوها فى غرفة غير آدمية ليس بها أى مرافق من كهرباء أو مياه، كما أن السيدة ليس لديها أى أوراق ثبوتية.

وعلى الفور، وفرت مديرية التضامن مكان ونقلها إلى دار رعاية "نجيدة للسيدات"، وجارٍ استخراج بطاقة الرقم القومى لها، وذلك فى ضوء توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى بالاهتمام بالأسر وكبار السن بلا مأوى ويتم حاليا تقديم الخدمات والرعاية للسيدة.

وفى المنوفية، قام فريق التدخل السريع بالتعامل الفورى مع سيدة تبلغ من العمر 82 عامًا، أرملة، وتعانى من ألزهايمر الحاد، وليس لها أقارب سوى حفيد فى القاهرة، ووجدت وحيدة تفترش الشارع بقرية مجريا أشمون، حيث تم التدخل بعد استقبال بلاغ عن معاناتها من الأجواء الباردة، حيث قام مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية بالتوجيه بالتدخل الفورى، ونقل السيدة المسنة لأحد دور الرعاية للاعتناء بها وتوفير الرعاية الصحية والوجبات الساخنة لها.

وشهدت محافظة الإسكندرية تدخل فريق التدخل السريع لإنقاذ مسن يبلغ من العمر 75 عامًا يتواجد فى الشارع بلا مأوى، حيث وجهت مديرة مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية بإيداعه أحد دور الرعاية وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمسن المريض الذى كان يعانى من وجود جروح متعددة بالجسم ولديه كسر قديم بالمفصل مما أدى لعدم قدرته على التحرك وكان يعالج بأحد المستشفيات وأنهى علاجه، وليس له مأوى واتخذ الشارع مكانا له.

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزى شكاوى وانتهاكات دور الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن 16439 وبلاغات الأطفال والكبار والأسر بلا مأوى والحالات الإنسانية على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الخط الساخن 16528.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بتكثيف جهود فريق التدخل السريع خلال موجة الطقس البارد الذى تشهده البلاد.