فى اتصال هاتفى.. الرئيس السيسى يهنئ نظيره القبرصى الجديد.. وتوافق لتعزيز الشراكة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 08:28 مساءً -

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع "نيكوس خريستودوليدس" الرئيس المُنتخب الجديد لجمهورية قبرص، لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيساً لقبرص، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 12 فبراير الجاري.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسى أعرب خلال الاتصال عن التمنيات للرئيس القبرصي المنتخب بالتوفيق والسداد في قيادة قبرص الصديقة إلى مزيد من التقدم والازدهار على كافة الأصعدة.

وفي هذا السياق، أكد الرئيسان خصوصية علاقات الصداقة المصرية القبرصية ومتانتها، والتي تتأسس على قاعدة صلبة من القيم المشتركة والمصالح المتبادلة، فضلاً عن استنادها لإرث غني ومتنوع من التبادل الإنساني والتمازج الحضاري الممتد، مع الإعراب عن التطلع لاستمرار تطوير وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال الفترة القادمة في ظل القيادة القبرصية الجديدة، بما يخدم تطلعات وآمال شعبي البلدين، ويسهم في تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية والرخاء في الجوار الإقليمي وعلى الساحة الدولية.

وأعرب الرئيس السيسى عن بالغ التقدير للرئيس القبرصي المنتهية ولايته "نيكوس أناستاسياديس"، لدوره المحوري في تعزيز أواصر الصداقة المصرية القبرصية خلال سنوات توليه لمنصبه، متمنياً له كل التوفيق والسداد مستقبلاً.