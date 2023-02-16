عاجل- السيسى يشيد بعلاقات الصداقة المصرية القبرصية

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع نيكوس خريستودوليدس الرئيس المُنتخب الجديد لجمهورية قبرص، لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيساً لقبرص، فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت يوم 12 فبراير الجارى.





وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن التمنيات للرئيس القبرصى المنتخب بالتوفيق والسداد فى قيادة قبرص الصديقة إلى مزيد من التقدم والازدهار على كافة الأصعدة.

وفى هذا السياق، أكد الرئيسان خصوصية علاقات الصداقة المصرية القبرصية ومتانتها، والتى تتأسس على قاعدة صلبة من القيم المشتركة والمصالح المتبادلة، فضلاً عن استنادها لإرث غنى ومتنوع من التبادل الإنسانى والتمازج الحضارى الممتد، مع الإعراب عن التطلع لاستمرار تطوير وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال الفترة القادمة فى ظل القيادة القبرصية الجديدة، بما يخدم تطلعات وآمال شعبى البلدين، ويسهم فى تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية والرخاء فى الجوار الإقليمى وعلى الساحة الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أعرب عن بالغ التقدير للرئيس القبرصى المنتهية ولايته نيكوس أناستاسياديس، لدوره المحورى فى تعزيز أواصر الصداقة المصرية القبرصية خلال سنوات توليه لمنصبه، متمنياً له كل التوفيق والسداد مستقبلًا.