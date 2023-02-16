جامعة سوهاج: نسعى لتعزيز عملية التنمية المستدامة فى كافة المجالات العلمية

جاء ذلك فى تصريح عقب إصدار رئيس الجامعة، اليوم الخميس، قرارا بإنشاء مركز دراسات وبحوث التنمية المستدامة بالجامعة، والذى يهدف إلى القيام بالرسالة العلمية والبحثية فى مجال التنمية المستدامة، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030.
وأضاف أن المركز يستهدف إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية فى مجال التنمية المستدامة وريادة الأعمال، وإجراء البحوث العلمية فى مجالات الصناعة والزراعة، إلى جانب تقديم الاستشارات فى أعمال إدراة التكنولوجيا المنشأة بالجامعة والمجتمع المحيط، حيث أن لائحة المركز سبق اعتمادها من مجلس الجامعة، ثم من المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع، حتى صدر بها قرار وزارى من وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أن المركز سيقوم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية والتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات العلمية والجامعات الأخرى، على الصعيد العربى والعالمى، عن طريق عقد عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل المختلفة.
ولفت إلى أن المركز يعد وحدة ذات طابع خاص برئاسته، ويضم فى عضويته 3 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعضوين من خارج الجامعة بالإضافة إلى اللجان التخصصية والتى سوف يتم تشكيلها ومنها اللجنة الإعلامية، ولجنة التدريب، وأيضاً لجنة الاستشارات العلمية والخدمات المجتمعية ولجنة المؤتمرات.
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