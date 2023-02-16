شغل البحث حول نتيجة معهد معاوني الأمن الدفعة السابعة 2022, بحثا كبيراً عبر محرك بحث جوجل, وخاصة بعد الاعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الامن 2023 والمعروفة بالدفعة الثامنة, وعبر زووم مصر نوضح رابط الاستعلام عن اسماء الناجحين في معهد معاوني الأمن 2022.

نتيجة معهد معاوني الأمن

تم الانتهاء من نتيجة كشف الهيئة لمعهد معاوني الأمن, وجاري اعتماد النتيجة النهائية تميهيدا لعرضها علي موقع وزارة الداخلية, وخلال ساعات قادمة سوف يتم الاعلان عن أسماء الناجحين في معهد معاوني الأمن 2022’ الرابط المخصص للاستعلام و الصفحة الرسمية لمعهد معاوني الأمن.

رابط الاستعلام عن اسماء الناجحين

قريبا سيتم الاعلان عن نتيجة اختبارات معهد معاوني الأمن 2022 الدفعة السابعة, عبر اللينك المخصص لبوابة وزارة الداخلية استعلام معاوني الامن من هنا.

ويقوم الطالب باالدخول علي الصفحة وادخال الرقم القومي المسجل وإدخال رقم المحمول المسجل والضغط علي استعلام حتي تظهر نتيجة معاونى الامن 2023 أمامه, وبعدها يقوم بطباعة النتيجة وعمل الاجراءات اللازمة.

ملحوظة: المقال حصر لدي زووم مصر أي نقل له أو التعيدل عليه هو سرقة سيتم الابلاغ عنها لدى الجهات المعنية واتخاذ الاجراءات اللازمة.