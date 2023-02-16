مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية: توجه الدولة الحالى هو تمكين القطاع الخاص

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 06:24 مساءً - أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن توجه الدولة الآن أن يكون هناك جذب للقطاع الخاص وتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر ليزيد حجم مساهمته فى الاستثمارات السنوية.

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة DMC، إلى أن الاستثمارات السنوية كانت ما بين 500 إلى 600 مليار جنيه ومساهمة القطاع الخاص فيه 35% حتى 2020، موضحا أن هذا ما كان يتم خلال السنوات الماضية لأن الدولة كانت تقوم بعمل مشروعات غير جاذبة للقطاع الخاص.

وتابع: "الدولة المصرية كانت تنفذ مشروعات متعلقة بالبنية التحتية ومحتاجة ميزانية وربحيتها غير مجدية للقطاع الخاص، ولكن هذه المشروعات مهدت الطريق لدخول القطاع الخاص الآن فى المشروعات".