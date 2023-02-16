وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان معرضا للسلع ومعصرة زيوت (صور)

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جاء ذلك فى إطار جولة الوزير الحالية إلى محافظة جنوب سيناء لافتتاح وتفقد بعض المشروعات الزراعية.
كما زار الوزير والمحافظ مزرعة خاصة والمملوكة لأحد المواطنين والمقامة على مساحة 200 فدان بالطور والمنزرعة بالمحاصيل والخضر والفاكهة.
وقال القصير إن الهدف من زيارة المزرعة الخاصة هو مشاهدة تجربة ناجحة على الارض الواقع وكذلك تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الزراعى فى سيناء لفتح آفاق جديدة للتنمية هناك، بالإضافة إلى النشاط السياحى وكذلك توفير السلع الغذائية الطازجة للمواطنين بأسعار مخفضة وللفنادق فى سيناء بديلا عن نقلها من القاهرة أو المحافظات المجاورة وتحملها تكاليف إضافية
وأضاف القصير أن هناك تنسيق تام وتعاون كبير بين وزارة الزراعة ومحافظة جنوب سيناء لدفع عجلة التنمية الزراعية وتشجيع الاستثمار الزراعى وكذلك الإنتاج الحيوانى والسمكى والداجنى بجنوب سيناء.
وقال وزير الزراعة إن الدولة تحرص على إحداث تنمية زراعية حيوانية سمكية فى جنوب سيناء، بهدف توفير فرص عمل لأبنائها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، والأسماك.
ورحب خالد فودة محافظ جنوب سيناء بزيارة وزير الزراعة، مشيرا إلى أنها تأتى فى إطار التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والمحافظة وكذلك لمتابعة الموضوعات والمشروعات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة فى جنوب سيناء والتى تسهم فى توفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائى لأبناء المحافظة.
حضر الجولة الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة فى جنوب سيناء وبعض قيادات الوزارة والمحافظة.
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