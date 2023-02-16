وزير الصحة يبحث مع «ممثل UNDP» التعاون المشترك (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر UNDP، أليساندرو فراكاسيتى، اليوم الخميس، بمقر ديوان عام وزارة الصحة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.





واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، والوفد المرافق له، مؤكدًا على أهمية توطيد وتطوير آليات التعاون ضمن برامج العمل المشتركة التى تستهدف دعم الصحة العامة للمواطنين.

‏‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مراجعة الخطط التنفيذية "2021-2025" ومناقشة تطوير آليات العمل بين الجانبان الخاصة بالبرنامج الوطنى لمكافحة مرض الأيدز، والبرنامج الوطنى لمكافحة مرض الدرن، لتحقيق المستهدف منهم، وذلك من خلال بناء القدرات البشرية وتوفير الأدوية واللقاحات.

‏‎وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون المشترك لميكنة وحدات الرعاية الأولية بالمحافظات، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما يضمن التسهيل على المواطنين فى تلقى الخدمات الطبية اللازمة لهم.

‏‎وأشار "عبدالغفار" إلى تأكيد الوزير على أهمية عقد اللقاءات الدورية بين المختصيين من الجانبين، لمناقشة المستجدات وتحديد الاحتياجات والأولويات، بما يضمن تنفيذ المحاور الاستراتيجية لخطط العمل المشتركة بجودة وكفاءة، مؤكداً الحرص على استدامة خدمات الرعاية والعلاج المقدمة للمواطنين.

‏‎ومن جانبه، وجه الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر (UNDP)، أليساندرو فراكاسيتى، الشكر لوزير الصحة والسكان على مجهوداته المبذولة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، معربًا عن تطلعه لتعزيز أواصر التعاون مع مصر باعتبارها من الدول الرائدة فى المنطقة.

‏‎حضر الاجتماع الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتورة سوزان الزناتى، مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور وجدى أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية، والدكتور كريم رأفت، مدير إدارة المنح والقروض، والدكتورة داليا رشيد، المشرف على مشروعات المنح والقروض بوزارة الصحة، والدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز.