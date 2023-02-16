القوى العاملة: بروتوكول مرتقب لتوفير عمالة لسوق العمل الألمانى واليابانى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على استمرار دور "الوزارة" فى فتح مجالات لفرص عمل لعمالة مصرية فى السوق الخارجى، فى إطار سياسات الدولة المصرية للتقليل من نسب البطالة.





وأشار "الوزير" إلى تنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية- بصفته واحد من أبرز الشركاء الاجتماعيين- مع "الوزارة"، خاصة فى ملف "إلحاق العمالة" لتوفير فرص عمل لعمالة مصرية مدربة، مشيرا إلى بروتوكول تعاون مشترك ومرتقب، مع "الغرف التجارية"، وإحدى المنظمات الألمانية التابعة للاتحاد الأوربى لتدريب وتوفير فرص عمل لمصريين فى ألمانيا، وفى ذات السياق بروتوكول مماثل مع اليابان، وذلك بعد دراسة تلك المقترحات مع الجهات المعنية فى مصر ودولتى ألمانيا واليابان، مع التأكيد على توقيع بروتوكول التعاون مع الجانب الألمانى فى منتصف مارس 2023 المقبل بعد التنسيق مع الجهات المعنية، موضحا دور الوزارة كشريك أساسى فى عملية التدريب والتأهيل وإيجاد فرص العمل فى الداخل والخارج.







جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة، صباح اليوم الخميس مع رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة المهندس إبراهيم محمود العربى، ومنير المصرى رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، ومصطفى الأشقر مدير إدارة العناية بعملاء مجلس الإدارة بمجموعة العربى.

وأوضح بيان صحفى عن "الوزارة" أن اللقاء الذى انعقد بديوان عام "القوى العاملة"، أكد فيه "الوزير" على ترحيبه بالتنسيق والتعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية، باعتباره أحد المؤسسات التى تدافع عن مصالح العاملين فى القطاعات التجارية المختلفة، والمنبثق عنها مجالس إدارات الشعب التجارية، ومنها شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ودورها فى توفير فرص عمل، مرحبا بمقترح "اتحاد الغرف" بمقترح بروتوكول تعاون مع إحدى المنظمات الألمانية المتخصصة فى مجال العمل، والتابعة للاتحاد الأوروبى، لتدريب الشباب المصرى وتأهيله للعمل فى دولة ألمانيا فى مجالات الرعاية الصحية خاصة من الأطباء والممرضين، ومساعدين تمريض، وأنه سيتم لاحقا فرص عمل فى مجالات أخرى منها عمال خدمات المطار، موضحا أيضا على تعاون مرتقب ومماثل بشأن بروتوكول مع دولة اليابان لفتح أفاق جديدة أمام العمالة المصرية فى سوق العمل اليابانى.

شارك فى اللقاء من وزارة القوى العاملة: إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزارة، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامي للوزارة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب للمهنى، ومهيب أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة.