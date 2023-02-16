شكرى يلتقى وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الخميس، مع وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتندولا على هامش أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى.





وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلى أن الوزيرين أكدا خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة، حيث رحبا بتنامى مستوى العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، منوهين إلى أهمية العمل على الارتقاء بتلك العلاقات إلى آفاق أرحب بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

كما أعرب الجانبان عن الاهتمام بتوسيع التعاون الاقتصادى بما يتناسب مع طموح البلدين، وبما لا يقتصر على زيادة التبادل التجارى، وإنما يمتد لشراكة اقتصادية واستثمارية، مشيرين إلى أهمية تطبيق اتفاق التجارة الحرة الأفريقية، والتى من شأنها أن تعزز من مستوى العلاقات التجارية بين البلدين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أكد على تضامن مصر مع الحكومة الكونغولية فى مواجهة الجماعات الإرهابية، مشيدًا بالجهود التى يبذلها الرئيس الكونغولى "تشيسيكيدى" فى دعم جهود التنمية وتعزيز الاستقرار فى الكونغو.

هذا، وأشار الوزير سامح شكرى إلى استعداد الجانب المصرى للتعاون فى مجال نقل الخبرات المصرية فى القطاعات ذات الاهتمام للجانب الكونغولى، وحرصها على استشراف الامكانات المتاحة لمشاركة المزيد من الشركات المصرية العاملة فى مجالات الانشاءات فى المشروعات القائمة فى الكونغو الديمقراطية.