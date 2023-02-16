شكرى يلتقى مفوض الاتحاد الإفريقى للشئون السياسية والسلم والأمن

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على اهتمام مصر بملف إعادة الإعمار والتنمية، من خلال تقديم التقرير الأول لريادة رئيس الجمهورية للملف خلال أعمال القمة الحالية.

كما أشاد بالجهد الجارى لعملية المراجعة لسياسة إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، اتصالًا بأهمية هذا المحور فى بنية السلم والأمن الإفريقية وإزاء التحديات الأمنية القائمة بالقارة.

كما أعرب وزير الخارجية عن تطلعه إلى التفعيل الكامل لتشغيل مركز إعادة الاعمار والتنمية ما بعد النزاعات الذى يقع مقره بالقاهرة.

وأضاف المتحدث الرسمى، بأن الجانبين ناقشا موضوع إصلاح وتوسيع مجلس السلم والأمن للحفاظ على الزخم الحالى له وأهمية أن يظل هذا البند على أجندة الاتحاد الإفريقى.

كما أشادا بتوقيع مذكرة تفاهم بين مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام CCCPA ومفوضية الاتحاد الإفريقى على هامش الاجتماعات التحضيرية لشبكة المراكز الإفريقية للسلام، حيث تعد شبكه من مراكز الأبحاث على مستوى القارة لإثراء النقاش فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن، بما يعزز من أهمية التعاون بين "منتدى أسوان للسلم والتنمية المستدامة" وبنية السلم والأمن بالاتحاد الإفريقى، والدور الذى يلعبه المنتدى فى تقديم الدعم للجهود القارية لمواجهة ظاهرة الإرهاب وما يرتبط به من ظواهر.