شيخ الأزهر: وثيقة الأخوة الإنسانية تؤسس لسلام عالمى حقيقى

جدة - نرمين السيد - أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن السلام والحوار وقبول الآخر هو شغله الشاغل، وكان ذلك هو الأساس الذى قامت عليه الجهود المشتركة بينه وبين البابا فرنسيس، وقاد التقارب فى الرؤى إلى صنع وثيقة الأخوة الإنسانية، التى استغرقت عاما كاملا من العمل الدؤوب، لتخرج للعالم فى شكلها الحالى ولتكن بمثابة "وثيقة عالمية" تؤسس لسلام عالمى حقيقى وعالم ينعم فيه الجميع بالتفاهم والتسامح والعيش المشترك.





جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها الجندى، ووفد من مؤسسة "بيت العبادة" الأمريكية، خلال زيارتهم للقاهرة، بحضور الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

وأوضح الإمام الأكبر أن الإنسان فى الإسلام هو الكائن الذى كرمه الله وأراد له أن يكون مختلفا فى كل شئ، فى الدين واللغة والعرق وغيرها، والاختلاف بيننا هو قانون الله فى خلقه وسيستمر هذا القانون إلى قيام الساعة، مشيرا إلى أن الإسلام قد حدد العلاقة بين البشر على اختلافهم فى شيء واحد وهو "التعارف" مصداقا لقوله تعالى "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا"، مشددا على أن معركة اليوم ليست ضد الفقر أو الجهل أو المرض، ولكنها ضد المحاولات المستمرة للسيطرة، والتى قادتنا إلى الكثير من الحروب والصراعات.

وأضاف أن الإسلام رفع من شأن المرأة وصان كرامتها، وعلمنا أن النساء شقائق الرجال، وأن "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة"، كما ضمن للمرأة حقها فى الميراث وأن يكون لها ذمة مالية مستقلة.

من جانبها، عبرت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تقديرها الكبير لفضيلة الإمام الأكبر وجهوده فى نشر السلام والتسامح وتعزيز الحوار فى مصر والعالم، مؤكدة أننا فى مصر نؤمن بأهمية التنوع والعيش المشترك، وأن الشعب المصرى على اختلاف فئاته، يعيش فى توافق كبير وتفاهم حقيقى.

من جهتهم، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، وتقديرهم لدوره الكبير فى تعزيز قيم التسامح والعيش المشترك ونبذ خطاب الكراهية والعنف، مشيدين بما يبذله من جهود كبيرة لتعزيز قيم التسامح والحوار عالميا.