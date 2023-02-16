وزيرا الزراعة والرياضة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدون مضمار الهجن فى شرم الشيح

جدة - نرمين السيد - تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة نفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتفقد مضمار الهجن فى شرم الشيح بعد تطويره والذى يتم تجهيزه لاستضافه مهرجان الدولى للهجن.





ووجه وزير الزراعة، بتوفير كل الخدمات البيطرية للمضمار، حيث تسهم سباقات الهجن فى تنشيط السياحة الرياضية، ‏وأصبحت حدثا عالميا، وتزيد من التقارب بين الشعوب، وتلقى اهتماما كبيرا من السائحين خاصة بمنطقة الخليج العربى، كما توفر فرص عمل لأهالى سيناء.

‏من جانبه، قال خالد فودة محافظ جنوب، إن مدينة شرم الشيخ، تشتهر برياضة وسباقات والهجن، وبها مضمار كبير للسباقات الدولية، مساحته حوالى 1000 فدان، ويحتوى على 3 آلاف جمل من السلالات المتميزة ذات القيمة العالية.

وفى سياق متصل، تفقد القصير وصبحى والكيلانى وفودة، المستشفى البيطرى، الذى أنشأته وزارة الزراعة داخل المضمار، لتقديم جميع الخدمات البيطرية للهجن المشاركة، فى المهرجان، والكشف عليها، وتقديم كل وسائل الرعاية البيطرية المتكاملة، بواسطة الأطباء البيطريين المتميزين، وتم تجهيز المستشفى بالأثاث والمعامل والأجهزة المطلوبة.

‏شملت الجولة، أيضا تفقد أماكن إيواء الهجن، والتي تم إنشاؤها على أعلى مستوى، وطبقا للمواصفات المطلوبة لسلامة وصحة الهجن.

حضر الجولة الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور رحاب الجوهرى مدير مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء، وبعض قيادة الوزارة والمحافظة.

يذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد زار اليوم، محافظة جنوب سيناء، لمتابعة الملفات والموضوعات المشاركة بين الوزارة والمحافظة، وتفقد بعض المشروعات الزراعية، وكذلك وضع حجر الأساس لمركز الصيد ومصنع الثلج وحلقة السمك بمدينة الطور، وكذلك تفقد مضمار الهجن والمستشفى البيطرى بشرم الشيخ