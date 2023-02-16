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الفلبين تسجل 123 هزة ارتدادية بعد زلزال بلغت شدته 6 درجات وقع قبل فجر اليوم

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 05:26 مساءً - سجل المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل ما لا يقل عن 123 هزة رتدادية فى أعقاب الزلزال الذى بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر وضرب محافظة "ماسبات" شرقى البلاد، قبل فجر اليوم الخميس.

 

وقال مدير المعهد، فى تصريحات نقلتها شبكة "إيه بى إس - سى بى إن" الفلبينية اليوم: "ستستمر الهزات الارتدادية من عدة أيام إلى عدة أسابيع".

 

 

ووقع الزلزال التكتونى فى الساعة الـ 2:10 صباحًا (بالتوقيت المحلى للبلاد) على بعد نحو 11 كيلومترًا جنوب غربى مدينة "بوتوان" وعلى عمق 10 كيلومترات، حسبما ذكرت الشبكة الإخبارية.

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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