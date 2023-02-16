الفلبين تسجل 123 هزة ارتدادية بعد زلزال بلغت شدته 6 درجات وقع قبل فجر اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 05:26 مساءً - سجل المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل ما لا يقل عن 123 هزة رتدادية فى أعقاب الزلزال الذى بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر وضرب محافظة "ماسبات" شرقى البلاد، قبل فجر اليوم الخميس.

وقال مدير المعهد، فى تصريحات نقلتها شبكة "إيه بى إس - سى بى إن" الفلبينية اليوم: "ستستمر الهزات الارتدادية من عدة أيام إلى عدة أسابيع".

ووقع الزلزال التكتونى فى الساعة الـ 2:10 صباحًا (بالتوقيت المحلى للبلاد) على بعد نحو 11 كيلومترًا جنوب غربى مدينة "بوتوان" وعلى عمق 10 كيلومترات، حسبما ذكرت الشبكة الإخبارية.