وزير التنمية المحلية يكشف أهمية منظومة المتغيرات المكانية فى رصد التعديات

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أن منظومة المتغيرات المكانية تعتبر من أهم الوحدات التى تم انشاؤها وتعمليها فى جميع المحافظات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومتابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء للحفاظ على الأرض الزراعية فى جميع المحافظات ورصد أية حالات تعد أو متغيرات على أرض الواقع وسرعة إزالتها فى المهد.





جاء ذلك خلال تفقد وزير التنمية المحلية، يرافقه الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا - غرفة العمليات وإدارة الأزمات وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى ووحدة المتغيرات المكانية بمبنى الديوان العام للمحافظة، وذلك على هامش الزيارة التى يقوم بها وزير التنمية المحلية للمنيا اليوم الخميس.

وأضاف "آمنة"، أن منظومة المتغيرات المكانية، لها دور فعال فى رصد حالات التعديات بالبناء المخالف عن طريق منظومة متكاملة مرتبطة برفع الإحداثيات الخاصة بالمواقع المخالفة والتى تساعد الأجهزة التنفيذية بشكل كبير فى تطبيق أحكام القانون حيال المخالفين وإزالة أى تعديات أو مخالفات فى المهد.

واستمع وزير التنمية المحلية إلى عرض تفصيلى من القائمين على عمل إدارة التحول الرقمى ونظم المعلومات للمساهمة فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات وتوفير البيانات والمعلومات فى عدد من الملفات المهمة وتعظيم الموارد والاستفادة من منظومة التحول الرقمى للدولة.

كما تابع وزير التنمية المحلية منظومة المتغيرات المكانية لرصد أى تعديات على الأراضى وأملاك الدولة أو البناء المخالف والبناء على الأراضى الزراعية، وتم الإشارة إلى أنه يتم التنسيق بين وحدة المتغيرات المكانية الرئيسية بالديوان العام والوحدات الفرعية بمراكز ومدن المحافظة التسعة، بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة ورصد وضبط المتغيرات المكانية.

والتقى وزير التنمية المحلية خلال تفقده ديوان عام المحافظة - عددا من القائمين على المنتجات التراثية والحرفية واليدوية التى تتميز بها محافظة المنيا، وشاهد عددا من المنتجات التى تتميز بها المحافظة ويتم عرضها على منصة "أيادى مصر" التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية لدعم وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية التى يتميز بها أبناء المحافظات المختلفة.

وقال "آمنة"، إن الوزارة تسعى لضم عددٍ كبير من المنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التى تتميز بها المحافظات والعمل على تطويرها وتسهيل رفع منتجاتهم على منصة أيادى مصر بما يساعد المنتجين فى التسويق والبيع للمنتجات وتوفير فرص عمل والحفاظ على بعض الحرف والصناعات فى هذا المجال.

و أوضح أن الوزارة تتعاون فى تنفيذ مشروع "أيادى مصر"، مع برنامج الأغذية العالمى وشركة "أى-أسواق"، ويتم تنظيم زيارات ميدانية لممثلى مشروع أيادى مصر فى الوزارة إلى المحافظات والالتقاء مع منتجى الحرف اليدوية والتراثية وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لهم للارتقاء بمنتجاتهم، وطرق تسويقها من خلال المنصة، والذى يأتى بالتوازى مع دعم الدولة لأصحاب الحرف التراثية واليدوية، وتعريفهم بكيفية الدخول على منصة "أيادى مصر" والتسجيل عليها، لتسويق كافة المنتجات اليدوية والتراثية داخل مصر وخارجها، حيث يتم تصوير المنتجات بالشكل المناسب وعرضها على المنصة للعملاء، بعد التعرف على كيفية التغليف الجيد لوصول المنتج إلى العميل فى أفضل صورة ممكنة، مما يدعم عملية التسويق المستمر للمنتجات، فضلًا عن جودتها وقيمتها الفنية والتراثية التى يتميز بها أبناء المحافظات المصرية.