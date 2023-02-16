السكة الحديد : تعديل مواعيد بعض القطارات على خط بنها- منوف والعكس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 04:27 مساءً - فى إطار سعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على راحة جمهور الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم وتلبية رغباتهم بما يتوافق مع سياسة التطوير الحالية قررت الهيئة تعديل مواعيد بعض القطارات بخط بنها / منوف والعكس إعتباراً من يوم السبت الموافق 18 / 2 / 2023 .

حيث تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 608 ركاب منوف / بنها ليقوم من منوف الساعة 6.50 بدلاً من 7.05 وتعديل ميعاد قيام قطار 607 ركاب بنها / منوف ليقوم من بنها الساعة 6.55 بدلاً من الساعة 7.10 وتعديل ميعاد قيام قطار 614 ركاب منوف / بنها ليقوم من منوف الساعة 12.00 بدلاً من الساعة 11.20 وتعديل ميعاد قيام قطار 613 ركاب بنها / منوف ليقوم من بنها الساعة 12.05 بدلاً من الساعة 11.15 على أن يتم مسيرهم طبقاً للجداول المرفقة .

وتسعى الهيئة دائما في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتوفير سبل الراحة لهم .