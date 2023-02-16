جدة - نرمين السيد - نظمت إيبارشية المعادى ودار السلام والبساتين، المؤتمر السنوى التاسع لمجمع الآباء الكهنة طب الإيبارشية، تحت عنوان "الدور المجتمعى للكنيسة"، بقرية مارينا وادى دجلة بالسويس، بحضور الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس.





تضمن اللقاء محاضرة ألقاها الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات عن "بعض الخبرات العملية"، ومجموعات عمل، كما عقد الأنبا دانيال لقائين مع زوجات الآباء الكهنة ومع الدياكونيين. يُذكر أن موضوع السيمنار مأخوذ من موضوع سيمنار المجمع المقدس الأخير كدراسة تطبيقية على الإيبارشية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سكرتير المجمع المقدس يرأس مؤتمر الدور المجتمعى للكنيسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.