القوى العاملة تعلن توافر 18 فرصة عمل للشباب فى الإسكندرية

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وذلك للشباب من سن 25 حتى 35 سنة من الذكور، مع توفير تأمينات اجتماعية وصحية ووسائل إنتقالات للمقبولين.
وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية فى تقريره للوزارة، أنه تم توفير فرص العمل للشباب من الذكور للعمل فى شركة الصقر للصناعات الغذائية على وظائف أمن إدارى لـ15 شاب والتقديم بمقر الشركة الموجود فى برج العرب المنطقة الصناعية الثالثة، و3 فرص عمل على مهن فنى صيانة اسطمبات بلاستيك، وفنى صيانة كهرباء بشركة جروب سيب للأجهزة المنزلية والتقديم للحصول عليها من خلال ديوان المديرية خلف نقابة الأطباء بسموحة.
وأضاف مدير المديرية، أنه يتم توفير تأمينات اجتماعية وصحية ووسائل مواصلات وانتقالات للمقبولين وأرباح سنوية، كما يشترك للحصول على الوظيفة أن يكون المتقدمين من حملة المؤهلات المتوسطة، وذلك فى إطار اهتمام المديرية بتوفير فرص عمل لائقة للشباب داخل سوق العمل بالمحافظة.
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