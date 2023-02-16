وزير الخارجية يؤكد على محورية ملف إعادة الإعمار والتنمية لإرساء السلم والأمن في القارة مع مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلم والأمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 03:30 مساءً - التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الخميس مع Bankole Adeoye مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلم والأمن.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على اهتمام مصر بملف إعادة الإعمار والتنمية، من خلال تقديم التقرير الأول لريادة السيد رئيس الجمهورية للملف خلال أعمال القمة الحالية، كما أشاد بالجهد الجاري لعملية المراجعة لسياسة إعادة الاعمار والتنمية ما بعد النزاعات، اتصالاً بأهمية هذا المحور في بنية السلم والأمن الإفريقية وازاء التحديات الأمنية القائمة بالقارة. كما أعرب وزير الخارجية عن تطلعه إلى التفعيل الكامل لتشغيل مركز إعادة الاعمار والتنمية ما بعد النزاعات الذي يقع مقره بالقاهرة.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الجانبين ناقشا موضوع إصلاح وتوسيع مجلس السلم والأمن للحفاظ على الزخم الحالي له وأهمية أن يظل هذا البند على أجندة الاتحاد الأفريقي. كما أشادا بتوقيع مذكرة تفاهم بين مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام CCCPA ومفوضية الاتحاد الافريقي على هامش الاجتماعات التحضيرية لشبكة المراكز الأفريقية للسلام، حيث تعد شبكه من مراكز الابحاث على مستوى القارة لإثراء النقاش فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن، بما يعزز من أهمية التعاون بين "منتدى أسوان للسلم والتنمية المستدامة" وبنية السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، والدور الذي يلعبه المنتدى في تقديم الدعم للجهود القارية لمواجهة ظاهرة الإرهاب وما يرتبط به من ظواهر.