القوى العاملة : ملتقي توظيفي لذوي الهمم ببورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 03:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بشان تنظيم الملتقي التوظيفي الثالث لذوى الهمم وذلك لتوفير 60 فرصة عمل فى 9 منشآت بالقطاع الخاص داخل المحافظة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بذوى القدرات الخاصة وتوفير فرص تدريب وعمل لائقة لهم لدمجهم فى سوق العمل ورعايتهم وتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم نحو تحقيق التنمية .

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد فى تقريره ، أنه حضر اللقاء المستشار العسكري لمحافظ بورسعيد السيد العميد أركان حرب أحمد السيد عبد الجواد ، ونائبه السيد العقيد أحمد عصام ، والذين أكدوا خلال كلمتهم فى افتتاح الملتقى على الإهتمام البالغ بذوي الهمم ( قادرون بإختلاف ) ودمجهم فى سوق العمل وتشجيع الشركات علي الإشتراك في الملتقيات الخاصة بتوظيف تلك الفئة ، منوهاً إلى انه شارك بالملتقي ٩ منشآت قدموا ٦٠ فرصة عمل لذوي الهمم لاستيفاء نسبة الـ ٥% المقرره قانوناً ، بحضور 65 من الأشخاص ذوي الإعاقة قدمتها شركات :اس اي وايرنج سيستمز ايجيبت ، تاتش بيوتي ، شركة سبأ العالمية ، شركة يوروتكس ، فندق بورتوسعيد ، بنك cib - تي سي أي سينمار ، مدرسة الفيروز ، شركة باندا ، كما تم إجراء المقابلات مع جميع الحضور من ذوي الهمم وجاري استكمال إجراءات تعيينهم بالشركات التي رشحوا إليها .

وأضاف مدير المديرية أنه شارك في تنظيم الملتقي : لمياء بعيلة مديرة إدارة الرعاية ، و رانيا ماهر مديرة إدارة مركز الشباك الواحد ،ووسام الهلالي مديرة إدارة بحوث العمالة ، و إيمان شلبى - مدير إدارة العلاقات العامة، والمفتشين : ولاء عبد المجيد ، حنان خالد ، شيرين الكيكى ،رشا توفيق ، محمد أمين ،نهي رمضان، محمد رضوان .