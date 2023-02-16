وفد أردنى: سعداء بما وصلت إليه «مصرنا الحبيبة» فى الرعاية الصحية (صور)

جدة - نرمين السيد - وكتبت فى مدونة مركز طب الأسرة بالحى الإماراتى، فى غضون زيارتها لعدد من منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد: «سعدت بهذا النموذج التى وصلت له حبيبتنا مصر الشقيقة، ليس لدى أى ملاحظات فهناك جودة فى تقديم الرعاية الصحية واضحة وجَليَّة، وأتمنى أن يكون النموذج معمم على كافة محافظات مصر إن شاء الله.. بُورِكتم بجهودكم».

يأتى ذلك فى إطار زيارة وفد رفيع المستوى من وزارة الصحة الأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، لعدد من منشآت الهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، للإطلاع على التجربة المصرية الرائدة للتحول الرقمى وآليات تفعيل التكنولوجيا الرقمية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية لخدمة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأوضح بيان الهيئة، استهل وفد وزارة الصحة الأردنية الزيارة بـ «مركز طب الأسرة بالحى الإماراتي» كنموذجًا لمنشآت الرعاية الأولية بالمحافظة، تلك المنشآت التى تُعد بوابة المريض الأولى، للحصول على خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى يتم من خلالها تقديم 80% من الخدمات الصحية للمنتفعين، حيث قام الوفد بالتعرف على رحلة المريض داخل المنشأة بدءًا من محطة الفرز ومكتب الحجز بتفقد أقسام المركز المختلفة والتى شملت «عيادات طب الأسرة، العيادات التخصصية، عيادة الأسنان، تنظيم الأسرة".

كما تفقد الوفد أيضًا أقسام المعامل والأشعة والصيدلية، فيما تم الإطلاع على آلية عمل المنظومة المميكنة والملفات الإلكترونية داخل المركز.

فيما قام الوفد بزيارة مستشفى النصر التخصصى ببورسعيد، وتم تفقد أقسام «الطوارئ والعيادات الخارجية والأشعة ومعامل الباثولوجى والديجتال باثولوجي» وكذلك القسم الداخلى بالمستشفى، كما تم الاطلاع على آليات التحول الرقمى المُطبقة بالمستشفى، بما تشمله من نظام السجلات الطبية الإلكترونية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، والربط الإلكترونى بين الخدمات وأقسام الرعايات المركزة والطوارئ بالمستشفيات، والمنظومة الإلكترونية الخاصة بالمعامل LIS، ومنظومة طبيب الأسرة AIS، ومنظومة الأرشفة الإلكترونية للأشعة.

وفى ذات السياق، كان قد استقبل الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية، وفد المملكة الأردنية الهاشمية، بمقر هيئة الرعاية الصحية، بالقاهرة، وتم بحث سُبل نقل التجربة المصرية الرائدة فى مجال التغطية الصحية الشاملة بوجه عام ومحور التحول الرقمى واستغلال الآليات التكنولوجية المبتكرة فى مجال الرعاية الصحية بشكل خاص، وتعزيز أوجه التعاون وتناقل الخبرات بين الجانبين.

كما تم استعراض جهود هيئة الرعاية الصحية فى أعمال الميكنة والتحول الرقمى للخدمات العلاجية والإدارية بما يُحسن من بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية وييسر حصول المواطنين عليها، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية لتحقيق أعلى نتائج الجودة فى الرعاية الصحية المقدمة.

هذا، وشمل وفد وزارة الصحة بالمملكة الأردنية الهاشمية كل من، المهندس يوسف إسماعيل خليل، مدير مديرية التكنولوجيا والخدمات المساندة، أحلام محمود موسى أبو جاد الله، مدير مديرية التحول الرقمى، تيريزا العمورى، مدير مديرية هندسة الإجراءات، المهندس محمود مصطفى محمود صالح، مدير مديرية التحول الإلكترونى وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور طارق محمد حافظ منصور، قسم المتابعة بإدارة الشؤون الفنية للمستشفيات.

كما رافق الوفد خلال زيارته لمنشآت الهيئة بمحافظة بورسعيد، كل من اللواء مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى بهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة مى مليجى مدير إدارة النظم والتطبيقات بالهيئة، والدكتور مصطفى شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وعددًا من مدراء الإدارات بفرع الهيئة ببورسعيد.