التضامن تبدأ طرح بطاقة الخدمات المتكاملة الملونة وفقا لدرجة الإعاقة

جدة - نرمين السيد - ويشير كل لون لنسبة الإعاقة ودرجتها، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتذليل الصعوبات أمام الأشخاص ذوى الإعاقة لتيسير الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وقد تم تحديد اللون الأزرق المعتاد للإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة، واللون الأخضر للإعاقات المتوسطة، واللون الأورجويانى للإعاقات البسيطة.

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الخميس - أنه قد سبق وأن أعلنت عن إعفاء الشخص ذو الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من إجراء الكشف الطبى المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان.

وأضافت أنها تكتفى بتقديم إجراء الكشف الوظيفى لدى مكتب التأهيل الاجتماعى التابع له محل إقامته، وتقرير طبى تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءاً من مارس 2019 وحتى تاريخه، على أن يكون مُعتمدا من أحد مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، أو مستشفيات القوات المسلحة، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات الخاصة، أو مستشفيات الجمعيات الأهلية، أو غيرها على أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة ضمن الإعاقات.

وأشارت إلى أن الإعاقات تتضمن (الشلل الدماغى، الشلل الرباعى، الشلل النصفى الطولى أو السفلى، شلل الأطفال الشديد، الإعاقات المتعددة، البتر متعدد الأطراف أو فى طرف واحد "يد أو قدم"، كف البصر، فقد السمع التام، الحالات المتقدمة من ضمور العضلات، الإعاقات الذهنية الشديدة، ذوى القزامة "140 سم فأقل بعد سن البلوغ"، واضطراب طيف التوحد).

جدير بالذكر أن هناك عددًا من المميزات لبطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة منها أنها تمكن حاملها من الجمع بين معاشين، الدمج فى المدارس والجامعات، وكذلك التعيين لنسبة 5%؜ من عدد العاملين، فضلا عن الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات، والإعفاء من الضرائب، بالإضافة إلى الحصول على سكن حكومى مناسب، والإعفاء الجمركى على الأجهزة التعويضية، والتخفيض فى وسائل النقل والمواصلات، والتعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق، والكشف المجانى فى المستشفيات، وخصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية الدخول فى كافة المتاحف والمناطق الأثرية.