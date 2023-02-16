وزير التنمية المحلية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بمركز ملوى (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز ملوى، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة على أرض المحافظات لمشروعات المبادرة.





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