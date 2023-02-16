وزارة التضامن.. أرسلنا رسائل معرفة رصيد بطاقة تكافل وكرامه

رسائل معرفة رصيد بطاقة تكافل وكرامه, خدمة جديدة أطلفتها وزارة التضامن الأجتماعي لمستفيدي برنامج التكافل والكرامه, حتى يتمكن المستفيد من معر الرصيد فى بطاقة تكافل وكرامة, وعبر السطور القادمة عبر زووم مصر نوضح طرق معرفة الرصيد الموجود على بطاقة التكافل والكرامة. معرفة رصيد بطاقة تكافل وكرامه أطلقت وزارة التضامن الأجتماعي خدمة جديده, لتمكين المواطن من معرفة الرصيد الموجود علي فيزا تكافل وكرامة. وارسال رسالة قصيرة SMS عبر تليفون المستفيد فى البرنامج ونصها” “تم إيداع مبلغ كذا يوم كذا لبطاقة تكافل وكرامه”بالتزامن مع موعد صرف معاش التكافل والكرامة فبراير 2023 . وجاءت هذه الرسالة حتي يعلم المستفيد موعد صرف المعاش الشهري وقيمته, وذلك فى ضوء التطور التكنولوجي الكبير الذي تمر به الوزاره و المؤسسات الحكومية بشكل عام. طرق معرفة رصيد فيزا تكافل وكرامة أتاحت الوزارة 3 طرق للاستعلام عن المبلغ الموجود فى فيزا تكافل وكرامة وهم: ملحوظة هامة: الحقوق محفوظة لموقع زووم مصر, أي نقل أو تعديل فى الخبر هو سرقة يعرض صاحبها للمسائلة .

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