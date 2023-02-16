تردد تردد قنوات bein sport على جميع الأقمار 2023 الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السعودي

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تعرف على تردد تردد قنوات bein sport على جميع الأقمار الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2023.
يلتقي النادي الأهلي مع نظيره الهلال السوداني يوم السبت المقبل 18 فبراير 2023ـ على ملعب استاد أم درمان بالخرطوم عاصمة السودان، في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة والرابعة مساءً بتوقيت السعودية، وخلال السطور التالية نتعرف على تردد قنوات بي إن سبورتس علي جميع الأقمار.
تردد قنوات bein sport على جميع الأقمار
يبحث الكثير من عشاق الكرة في مصر والوطن العربي عن تردد تردد قنوات bein sport على جميع الأقمار، الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، وسوف نتعرف على الترددات عبر الأقمار الصناعية التالية.
تردد قنوات bein sport على النايل سات:
|التردد
|11045
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|2/3
تردد قنوات bein sport على يوتلسات:
|التردد
|12604
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|2/3
تردد قنوات bein sport على سهيل:
|التردد
|11547
|الاستقطاب
|عامودي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|2/3
تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني
صرح مصدر موثوق أن قناة بين سبورت المفتوحة سوف تنقل مباراة الاهلي القادمة أمام الهلال السوداني، والتي من المقرر لها أن تكون يوم السبت المقبل 18 فبراير 2023 على ملعب استاد أم درمان، ولذلك تحدثنا معكم عن تردد تردد قنوات bein sport على جميع الأقمار، ويستعرض زووم مصر تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني كالتالي:
|التردد
|11045
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|2/3
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2023
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