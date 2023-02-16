رئيس «التنظيم والإدارة» يشارك فى فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبى

جدة - نرمين السيد - شارك رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، فى القمة العالمية للحكومات 2023، المنعقدة تحت شعار استشراف مستقبل الحكومات، خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجارى بدبى عاصمة دولة الإمارات الشقيقة.





وذكر بيان أصدره الجهاز اليوم الخميس أن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة شارك فى فعاليات القمة العالمية للحكومات، وعقد على هامش القمة المؤتمر الوزارى للمنظمة العربية للتنمية الادارية حيث تشغل مصر منصب نائب رئيس المجلس التنفيذى للمنظمة والتى خصص مؤتمر هذا العام لمشروعات التحول الرقمى فى البلدان العربية والجهود التى تبذلها الحكومات العربية فى هذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة تقرير حالة الإدارة العامة فى العالم العربى.

وأثناء استعراضه للتجربة المصرية، اقترح الدكتور صالح الشيخ أن يتم تخصيص مؤتمر العام المقبل للاستثمار فى البشر.



كما شارك رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى فعاليات منتدى الإدارة الحكومية العربية والتى شملت كلمات رئيسية لكل من الأمين العام لجامعة الدول العربية الوزير أحمد أبو الغيط ورئيس وزراء تونس وجلسة حوارية شاركت فيها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد ووزيرة التطوير الحكومى والمستقبل الاماراتية الدكتورة عهود الرومى وأدار الجلسة الدكتور ناصر القحطانى المدير العام للمنظمة.

وشاركت مصر فى العديد من جلسات المنتدى التى خصصت حول مبادرات التحول الرقمى والأمن السيبرانى.

وشهدت فعاليات المنتدى التقاط صورة تذكارية لوزراء الخدمة المدنية العرب ودواووين الموظفين مع سمو الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى رئيس مجلس الوزراء.



كما شارك الدكتور صالح الشيخ بصفته نائب رئيس الجمعية الإفريقية للإدارة العامة والوزير المعنى بالخدمة المدنية فى مصر، فى الاجتماع الذى عقدته الجمعية للوزراء المعنيين بالإدارة العامة فى قارات أفريقيا وامريكا اللاتينية وآسيا، بعنوان التشكيل المستقبلى للحكومات.. حيث استعرض تجربة الإصلاح الإدارى فى مصر.

وعلى هامش الاجتماع أجرى الدكتور صالح الشيخ العديد من المقابلات مع بعض وزراء الخدمة المدنية والإدارة العامة وكذلك مع رؤساء جمعيتى الإدارة العامة فى قارتى امريكا اللاتينية وآسيا المناظرة للجمعية الإفريقية ومسئولة مركز الامتحانات المركزى بدولة أذربيجان.

جدير بالذكر شهدت القمة حضورا مصريا كبيرا وأن مصر ضيف شرف القمة حيث شارك فخامة السيد الرئيس بالكلمة الرئيسية والتى قوبلت بترحيب شديد ليس فقط من جانب المشاركين فى القمة بل ومن جانب الشعب الإماراتى والخليجى والعربى.

وشارك الدكتور صالح الشيخ بالحضور فى العديد من الجلسات المنعقدة فى المؤتمر، وحضر الجلسة الختامية والتى أشاد فيها صاحب السمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية ووزير الداخلية بالعلاقات الطيبة مع مصر.