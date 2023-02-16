الطقس من الجمعة للأربعاء.. انحسار الأمطار وارتفاع الحرارة (الدرجات)

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جدة - نرمين السيد - وتوقعت الهيئة، تحسن نسبى فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء وانحسار لفرص الأمطار وارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة يعطى شعور أفضل بحالة الطقس.
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس بارد صباحا مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، وجنوب سيناء مائل للدفء على جنوب الصعيد.
ويسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد.
ولفتت إلى وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
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